Mau tempo Chuva e vento forte causam

estragos em Três Lagoas Pelo menos oito árvores caíram na hora do vendaval

Vento forte e grande volume de chuvas que atingiram Três Lagoas no final da tarde desta sexta-feira (6) deixaram rastros de destruição. A região mais atingida foi a da Lagoa Maior, principal cartão postal da cidade e um dos locais mais frequentados do município.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, apesar de ainda não ter um balanço oficial dos estragos, pelo menos oito árvores caíram na hora do vendaval e uma delas, inclusive, sobre um carro. Ruas em volta da Lagoa foram interditadas para que os militares pudessem retirar galhos e árvores do local.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, várias ocorrências de destelhamentos, queda de árvores e de fios de alta tensão foram registradas. Para atender a demanda, os militares que estavam de sobreavisos foram acionados.

O prefeito Angelo Guerreiro foi às ruas e acompanhou o trabalho dos bombeiros. Conforme assessoria de imprensa da prefeitura, 20 pessoas da Assistência Social foram chamadas para dar suporte às famílias afetadas pelas chuvas. Elas receberam colchões e lonas.

Por volta das 18h30, um homem foi atingido por um raio. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhando consciente para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Ainda não há informações do seu estado clínico.