TRÊS LAGOAS Carpinteiro é executado com vários tiros em possível acerto de contas Vítima estava na casa de parente quando suspeitou chegou e fez disparos

O carpinteiro Alex de Lima Ferreira, 30 anos, foi morto a tiros na tarde de hoje, por volta das 15h, na rua Alexandre Abrão, bairro Santa Rita em Três Lagoas.

De acordo com informações policiais, ele estava na residência de um familiar quando um homem chegou ao local de carro e atirou diversas vezes contra Ferreira.

A vítima foi atingida por pelo menos três tiros e morreu na hora. O autor do assassinato fugiu e ainda não foi localizado pela polícia.

Ferreira morou por um tempo em Campinas, interior de São Paulo, e havia retornado para Três Lagoas recentemente. Ele já era conhecido no meio policial pelas passagens por homicídio, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Em abril do ano passado, Ferreira foi preso por policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante abordagem de rotina realizada no posto da BR-262. Neste período, policiais identificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de roubo, cometido em 2006, no bairro Jardim Alvorada.

Na época a vítima de roubo foi uma garota de programa. De acordo com informações da polícia, ele e alguns amigos haviam contratado os serviços da garota, a pagaram e depois roubaram o dinheiro de volta.

O corpo de Ferreira foi levado ao Instituto Médico e Odontológico Legal (Imol) e o caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil, onde será investigado.

A polícia suspeita que o crime tenha sido motivado por acerto de contas.