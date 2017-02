TRÊS LAGOAS Cadela fica presa dentro de casa em chamas e é resgatada pelos bombeiros Mulher saiu para comprar carne e encontrou casa em chamas

Idosa de 80 anos passou mal e precisou ser socorrida quando chegou em sua casa, localizada no bairro Vila Nova, em Três Lagoas, e a encontrou em chamas. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros na noite de ontem.

De acordo com informações do 5º Grupamento de Bombeiros do município, os militares foram acionados por vizinhos, que notaram um incêndio na residência. A equipe chegou a tempo de conter o fogo e evitou que fosse espalhado para os demais cômodos da casa. Contudo, a cozinha ficou totalmente destruída.

Os bombeiros informaram ainda que a preocupação maior da idosa era com sua cachorra, que ficou trancada dentro da casa. A cadela foi resgatada sem nenhum ferimento.