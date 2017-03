ESTRUTURA FALHA Bombeiros interditam escola por risco à segurança de 250 alunos em Três Lagoas Prefeitura vai definir local onde crianças serão remanejadas

O Corpo de Bombeiros de Três Lagoas interditou, nesta segunda-feira (6), o Centro de Educação Infantil (CEI), Irmã Scheilla, que atende 250 crianças. No local, foram encontradas irregularidades, como a falta de equipamentos para combater possíveis incêndios, assim como estrutura danificada, que colocava em risco as vidas das crianças e dos educadores.

A vistoria aconteceu a pedido da prefeitura, que paga aluguel mensalmente a uma entidade do município. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local precisou ser interditado imediatamente e todas as crianças voltaram para as suas casas.

De acordo com informações dos bombeiros, a Administração Municipal realizará uma reunião com as mães dos alunos para definir os locais para onde eles serão remanejados.