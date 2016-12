DISCÓRDIA Barulho de criança termina em briga

de vizinhos e um morto a tiros Vítima teria chamado atenção da criança e mãe não gostou

Briga entre vizinhos de condomínio teve fim trágico, por volta das 20h de ontem, na Rua Quexerombim, no Bairro Santa Luzia, em Três Lagoas. Rodrigo Esteves, 31 anos, foi assassinado com três tiros, sendo dois deles na cabeça.

Testemunhas declararam para policiais militares que o crime foi praticado por morador do mesmo bloco que a vítima residia. Conforme informações, o autor viu pela janela do apartamento que a vítima chamava atenção de criança por causa de barulho.

A mãe da criança, que seria companheira do autor, não gostou de presenciar a repressão e se iniciou desentendimento entre os três. Rodrigo, segundo relatos, teria agredido a mulher com tapa no rosto. Momento em que para defender a companheira, o vizinho pegou arma de fogo e atirou três vezes em Rodrigo.

De acordo com a polícia, dois tiros atingiram a cabeça da vítima e outro a perna direita. Ela não resistiu e morreu no local. Testemunhas disseram, ainda, que o autor do assassinato fugiu em motocicleta Pop. A companheira dele e filhos também não foram encontrados.