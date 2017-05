LAGOA MAIOR Ataque de jacaré a capivara em

área turística cria alerta para moradores Presença de animais na região é questionada por conta de risco de ataques

Uma capivara que foi ferida após ser atacada por jacarés na Lagoa Maior, um dos principais cartões postais de Três Lagoas, gerou novamente a discussão sobre a presença desses répteis no local.

De acordo com o empresário José Ozite Lucena, que presenciou a cena, a capivara foi atacada dentro da Lagoa por cerca de seis jacarés, porém, conseguiu fugir. Na opinião dele, é preciso estudar a possibilidade de retirar os jacarés na Lagoa Maior.

A Secretaria de Meio Ambiente confirmou o ataque e informou que o animal não resistiu aos ferimentos e morreu.

Sobre a possibilidade de retirada dos jacarés da Lagoa Maior, estudos são realizados com o intuito de encontrar uma solução, porém, ainda não existe definição de quais medidas serão tomadas.

A permanência dos jacarés na região da lagoa causa polêmica no município. Isso porque que eles convivem em meio a população em um dos locais mais movimentados da cidade. Algumas pessoas, inclusive, tiram fotos bem próximas aos animais e há quem, inclusive, chega a tocar neles.

A orientação da Secretaria de Meio Ambiente é que os visitantes da Lagoa Maior não cheguem perto dos jacarés, pois são animais silvestres e podem atacar. Na última contagem, havia oito animais no local.

No início deste ano, um ambientalista localizou uma ninhada com quase 80 ovos. Na época, o caso gerou repercussão no município e a Secretaria de Meio Ambiente retirou os ovos e os encaminhou à uma reserva, localizada em Ilha Solteira, município paulista distante 70 quilômetros de Três Lagoas. Originalmente, a Lagoa Maior não tinha jacarés e eles foram introduzidos pela prefeitura.