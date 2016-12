Tiro na barriga Após acidente de trânsito, rapaz é baleado ao agredir policial com soco no rosto Tentativa de homicídio aconteceu em unidade de saúde

Rapaz de 24 anos, que teve mãe envolvida em acidente de trânsito, foi baleado ao agredir policial de 46 anos, que também teve envolvimento no acidente. Tentativa de homicídio aconteceu por volta das 17h30 de ontem, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Três Lagoas.

Consta no boletim de ocorrência registrado sobre o caso que o jovem acompanhava a mãe na unidade de saúde. Ela foi socorrida por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), depois de se envolver em acidente de trânsito.

Momentos depois do socorro, também chegou na UPA um homem de 46 anos, parte no acidente, e que estava preocupado com estado de saúde da mulher.

O homem, identificado posteriormente como policial, conversava com testemunha a respeito do estado de saúde da mãe do rapaz, quando este se aproximou e desferiu um soco no policial, que revidou sacando arma de fogo e desferindo tiro que transfixou a barriga do agressor. Em seguida, fugiu.

Na ocasião, jovem estava acompanhado de um colega, que se preparava para atacar o policial pelas costas, mas saiu correndo ao ouvir o disparo. Já o rapaz baleado recebeu os primeiros atendimentos na UPA e foi transferido para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.