TRÊS LAGOAS Agesul se reúne com empreiteiras que poderão construir Hospital Universitário Obra, orçada em R$ 68 milhões, era para ter sido iniciada em 2014

Marcada para a próxima segunda-feira (30) reunião com as oito empresas habilitadas a concorrer ao processo licitatório que definirá quem construirá o Hospital Regional Universitário de Três Lagoas. A reunião acontecerá na sede da Agencia Estadual de Gestão de Empreendimento (Agesul), no Parque dos Poderes, em Três Lagoas. O lançamento da obra foi feito há dois anos.

A previsão do Governo do Estado era que as obras, avaliadas em R$ 68.457.415,73, fossem iniciadas neste ano e concluídas em 2018. A construção era para ter começado em 2014, porém, impasses e desistência de empresas culminaram no atraso.

O Hospital Regional Universitário será construído às margens da BR-158, em terreno doado e terá 23 mil metros quadrados e 192 leitos. Os recursos foram garantidos no ano passado e a maior parte é proveniente de financiamento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).