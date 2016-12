CONFUSÃO Adolescente de 17 anos mata

rapaz a tiros em festa de rodeio Luiz Fernando, 19 anos, foi levado para hospital, mas não resistiu

Confusão em festa de rodeio teve uma pessoa assassinada a tiros, ontem, em sítio na cidade de Três Lagoas. Adolescente, de 17 anos, foi apontado como autor da morte de Luiz Fernando dos Santos Cruz, 19 anos.

Testemunha declarou para policiais militares que participava do evento quando escutou vários disparos e viu Luiz Fernando baleado. No local havia ambulância, já que peões poderiam se ferir nas montarias, no entanto, no momento da confusão, enfermeiro e motorista correram com medo.

O veículo de socorro teve de ser dirigido por uma das pessoas que participava do rodeio e levou a vítima ao hospital da cidade. Contudo, Luiz fernando que foi atingido por vários tiros não resistiu, segundo a polícia.

Durante buscas, Gol que o menor infrator estava e usou para fugir foi encontrado na frente de imóvel, na Vila Verde. Identificado, o dono disse que havia emprestado o automóvel ao primo.

O garoto não foi encontrado e no carro havia três perfurações de tiros. Investigadores apuram informação de que o adolescente se envolveu em troca de tiros depois de cometer o homicídio.