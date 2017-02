TRÊS LAGOAS Adolescente de 16 anos pula em rio para buscar bola e morre afogado Corpo de Bombeiros foi acionado ontem à tarde para atender ocorrência

Robert Barbosa, 16 anos, morreu afogado na tarde deste domingo (12), em um rancho, localizado entre Três Lagoas e Castilho, interior de São Paulo. Ele brincava de bola com amigos na beira do rio, quando a bola foi levada pela água; na tentativa de busca-la ele foi levado pela correnteza do Rio Paraná.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, um dos familiares que estava no local conseguiu resgatá-lo, porém, ele já estava inconsciente. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e tentou reanimar a vítima, porém, ela morreu a caminho do Hospital Auxiliadora.

O corpo do garoto está sendo velado em Andradina (SP), cidade onde ele residia.

Ainda na tarde de ontem, o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas foi acionado para atender a uma ocorrência de afogamento em Água Clara.

Dois irmãos pescavam às margens do Rio Formoso, quando um deles – Claudevino Braga escorregou e caiu. Na tentativa de salvar o irmão, Oládio de Aquino entrou no rio, porém, os dois desapareceram.

Equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas ainda no final da tarde deste domingo e retomaram na manhã de hoje.