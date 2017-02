SISTEMA PENITENCIÁRIO 83% das mulheres presas em Três Lagoas cometeram o crime de tráfico de drogas Apenas 17 pessoas foram parar na prisão por outro tipo de delito

A maioria das mulheres que cumpre pena no Presídio Feminino de Três Lagoas cometeu o crime de tráfico de drogas, conforme aponta levantamento feito pela Agência Nacional do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen).

No total, 99 mulheres cumprem pena por cometer algum tipo de crime, destas, 82 foram presas por tráfico de drogas, ou seja, apenas 17 foram parar na prisão por outro tipo de delito. O número representa 83% do total.

As despesas com detentos no Estado são altas. Conforme a Agepen/MS, ao ano, os detentos e detentas, que cumprem pena no regime fechado e semiaberto, custam R$ 126 milhões. Cada um deles, custam entre R$ 1.500 e 1.700 ao Estado.