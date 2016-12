Campo Grande Três homens são presos por vários roubos O trio mantinha um barraco onde guardavam os objetos roubados

Ação do Batalhão de Choque prendeu três homens ontem (26) no Bairro Vivendas do Parque em Campo Grande. Identificados como Wellinton Ferreira de 26 anos, Raphael da Silva de 33 e Thalisson Alvares de 19 anos foram presos em flagrante.

Segundo informações policiais, após denúncia da população o grupo mantinha vários produtos furtados em um “barraco” no bairro.

Após ronda e identificação do local ao ver a presença dos policiais, dois homens do trio tentaram fugir, mas foram abordados e ao ser questionado um dos homens informou que estava pegando uma televisão para comercializa-la.

Dos produtos furtados foram encontrados uma moto Honda CG, televisão 55 polegadas, notebook, celulares entre relógios e perfumes de marca. Alguns objetos foram devolvidos para os verdadeiros proprietários.

Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para demais procedimentos. Eles contaram com a ajuda de um quarto integrante nos roubos, mas esse ainda não foi localizado.