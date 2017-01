SIDROLÂNDIA Três parentes são feitos reféns por desconhecido armado com facão Uma das vítimas conseguiu fugir e procurou ajuda na PM

Um homem, não identificado, foi detido depois de sequestrar e manter três pessoas da mesma família em cárcere privado, ontem (20), em Sidrolândia. Ele usava facão para ameaçar as vítimas.

Conforme o portal Sidrolândia News, uma pessoa da família conseguiu fugir e procurou ajuda da Polícia Militar, enquanto as outras duas pessoas eram mantidas em um cômodo da residência, localizada na Rua Rio de Janeiro.

Equipe da PM foi ao local e se deparou com o suspeito armado com um facão. Ele liberou as vítimas, mas disse que, caso os militares entrassem no local, iria matá-los.

Depois de negociações com o rapaz e ele negando se entregar, os policiais usaram escudo e uma rede de captura para detê-lo. A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e Civil da cidade para mais detalhes do caso, mas não foi atendida.