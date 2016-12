37 anos Três dias depois de sumir, homem

é achado morto perto de cemitério Polícia Civil apreendeu objetos no local e investiga o caso

Inquérito policial foi aberto para investigar a morte de Adilson Campos Soares, 37 anos. Ele estava desaparecido desde segunda-feira (12) e foi achado morto no fim da tarde de ontem, em estrada de acesso ao cemitério do distrito de Lagoa Bonita, em Deodápolis.

Moradores da região passavam pelo local quando sentiram forte cheiro e encontraram o homem morto. O corpo estava em avançado estado de decomposição, por isso não foi possível verificar imediatamente se a vítima sofreu violência. Somente exame necroscópico vai aponta a causa da morte e não há data definida para conclusão do laudo.

Esposa de Adilson foi avisada e reconheceu o cadáver como sendo do marido. A mulher disse para policiais que ele estava sumido desde o último dia 12. Perto do corpo foi apreendido par de calçados com óculos dentro e frasco de plástico transparente. Policiais investigam se os objetos têm relação com o caso.