BR-267 Três carretas colidem depois de veículo tentar desviar de kombi em ponte Nenhum dos motoristas ficaram feridos

Acidente envolvendo três carretas e uma kombi deixou a rodovia BR-267 interditada por mais de três horas, ontem (15), na ponte Hélio Serejo, entre os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Nenhum dos motoristas envolvidos no acidente ficou ferido.

De acordo com o Portal 98 FM, carreta que carregava soda cáustica tentou desviar do veículo Kombi que estava estacionado irregularmente e colidiu em carreta Scania, que estava no sentido contrário. Carreta Rondon que transportava açúcar não conseguiu frear e colidiu na traseira da carreta, que transportava soda.

Equipes do Corpo de Bombeiros da cidade de Presidente Epitácio (SP) e Bataguassu (MS) estiveram no local para prestar atendimento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar Rodoviária (PMR) de São Paulo e Polícia Militar Ambiental (PMA) ajudaram no atendimento e controlaram o tráfego.