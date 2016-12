BR-163 Trecho que desmorou com enxurrada

da chuva é recuperada um mês depois Tubulação embaixo da via entupiu e cedeu com a força das águas

Um mês depois do trecho da BR-163 altura do quilômetro 93 ficar interditado, a concessionária responsável pela administração da via, CCR MSVia liberou o tráfego na região que liga as cidades de Itaquiraí e Naviraí, sul do Estado.

Trecho havia desmoronado no dia 4 de novembro com as fortes chuvas que atingiram a região.

Conforme a CCR MSVia, foi detectado que a tubulação que passava por baixo da rodovia entupiu e provocou o imprevisto.

Na época da interdição, foi divulgado rotas alternativas para quem seguiria viagem e pretendia passar pelo local. Uma tabela foi feita para facilitar o acesso dos motoristas aos principais destinos.

Enquanto as obras eram feitas pelos funcionários da empresa, o trecho operava em sistema de “pare-e-siga” e agora, está totalmente liberada para os usuários que seguem viagem pela rodovia.