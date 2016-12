Paranhos Trecho de rodovia onde asfalto cedeu é totalmente interditado Trecho alternativo de acesso a Paranhos é a Linha Internacional com o Paraguai

Trecho da MS-295, próximo a Paranhos, foi totalmente interditado na tarde de hoje, no local onde enxurrada destruiu galeria de águas e parte do asfalto cedeu. Rodovia é o único acesso pavimentado ao município, que fica no sul do estado.

De acordo com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), trecho da rodovia desmoronou parcialmente, mas medida foi tomada para garantir a segurança dos usuários.

Trecho alternativo é pela MS-299, conhecida como Linha Internacional, na fronteira com o Paraguai.

Conforme o site A Gazeta News, rota passa pela cidade de Sete Quedas e trajeto tem aproximadamente 60 quilômetros de estrada de chão.

Secretário de Obras de Paranhos Levi Aparecido, disse ao Portal Correio do Estado que situação será avaliada e obras de recuperação devem começar “o mais rápido possível”.