BR-262 Trecho de rodovia bloqueado após queda de 18 torres de energia é liberado Tesmpestade causou queda torres de transmissão na BR-262

Trecho da BR-262, entre as cidades de Três Lagoas e Água Clara, foi totalmente liberado no início da tarde de hoje. Trecho estava interditado desde a noite de ontem, depois que vendaval derrubou torres de energia elétrica.

Segundo a Eletrosul, por volta das 20h40 de ontem, forte tempestade, acompanhada de rajadas de vento e granizo, provocou a queda de 18 torres de transmissão, sendo 11 de propriedade da Eletrosul e outras sete em trecho compartilhado com a concessionária Energisa.

Tráfego no local ficou bloqueado durante trabalho de remoção de três torres de transmissão que caíram sobre a via. Fornecimento de energia não foi interrompido por conta do incidente.

Ainda segundo a Eletrosul, 60 funcionários das duas empresas trabalham desde ondem, com guindaste para a remoção, que terminou por volta de meio dia.

Equipes, compostas por técnicos e engenheiros, continuam no local e trabalham no levantamento dos danos causados, na remoção das estruturas e na recomposição do sistema de transmissão atingido pela tempestade.

Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que tráfego pode ser novamente durante a tarde, no entanto, até o momento não houve novo bloqueio.

DANOS

Ponto crítico onde as torres caíram fica na região de um posto desativado, conhecido como Posto Garcia, que teve a estrutura destruída pelo forte vento.

Dois caminhões que passavam pelo local na hora da tempestade ficaram presos nos fios de alta tensão. Motoristas, de 28 e 26 anos, não ficaram feridos.