CAMPO GRANDE Trecho da Rua Brilhante interditado para obras de recapeamento Obras fazem parte do recapeamento do Corredor Sudoeste

Trânsito está em meio-pista na Rua Brilhante nesta segunda-feira(28). A interdição é no trecho entre as Ruas Argemiro Fialho e Vicente Solari, onde militares do Exército fazem obras de drenagem e remendo profundo, como parte do recapeamento do corredor sudoeste.

Na margem esquerda do cruzamento da Brilhante com a Vicente Solari está sendo executado serviço de drenagem, colocação de tubos e levantamento do poço de visita.

No cruzamento com a Ciríaco Maymone, o trabalho é o de colocação a infraestrutura da tubulação semafórica.

Entre a Argemiro Fialho e a Ciríaco Maymone estão sendo feitos alguns trechos de remendo profundo na meia-pista fechada.

A próxima obra será de drenagem no cruzamento da José Paes de Farias com a Brigadeiro Tobias na Vila Jacy para conectar com a drenagem da Rua Brilhante.