Eleições 2018 Eleitores com deficiência devem solicitar atendimento especial O objetivo é montar uma seção especialmente adaptada às limitações informadas pelos cidadãos

Campo Grande registra 2.584 eleitores com algum tipo de deficiência e para oferecer atendimento adequado a cada necessidade, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) solicita que os eleitores informem a Justiça Eleitoral.

O objetivo é montar uma seção especialmente adaptada as limitações divulgadas, garantindo assim que o cidadão possa exercer sua cidadania no período de eleições. Por isso, quem necessitar de atendimento especial deve comparecer a um posto de atendimento, munido de documento com foto e comprovante de residência.

Segundo informações da Justiça Eleitoral é necessário que os locais de votação tenham fácil acesso, instalações que atendam às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além de urnas que possuam sistema de áudio e teclado em braile, como recurso auxiliar aos deficientes visuais.



Clique aqui para encontrar o posto de atendimento mais próximo de sua residência: