Eleições 2018 TRE-MS realiza plantão para cadastrar biometria no MIS Horário das 8h às 14h atenderá cidadãos que têm dificuldade em ir ao órgão durante a semana

Os eleitores campo-grandenses interessados em efetivar o cadastramento biométrico solicitado pela Justiça Eleitoral, poderão comparecer nesse sábado )11), das 8h às 14h, no no prédio Memorial da Cidadania e da Cultura Popular Apolônio de Carvalho (MIS).

A informação é do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) informando que atenderá em regime de plantão, com objetivo de que o cidadão tenha um dia alternativo para realizar a atualização eletrônica, evitando ter o documento cancelado.

Cabe destacar que o cadastramento termina no dia 18 de março de 2018, sendo que até lá, mais de 400 mil pessoas devem comparecer a um posto de atendimento no domícilio de votação. Até o momento, 32,78% dos votantes compareceram ao órgão para realizar a biometria.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Para realizar o procedimento, o eleitor deve levar cópia e original de um documento oficial de identificação com foto e original do comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.

O prédio Memorial da Cidadania e da Cultura Popular Apolônio de Carvalho fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 - Centro.