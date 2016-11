PONTA PORÃ Transtornado, homem atira duas

vezes contra ex-companheira Mãe do autor estava ao lado da vítima quando disparos ocorreram

Inconformado com separação que aconteceu há uma semana, Anderson Chistian, 33 anos, tentou matar a ex-companheira a tiros, na noite de ontem. No momento em que o episódio aconteceu, a vítima conversava com a mãe do autor, na frente da casa onde mora, na Rua da Infância, no Jardim Ivone, em Ponta Porã.

A vítima contou que recém havia chegado de jantar na casa de amiga quando foi chamada pela ex-sogra para conversar. Anderson passou de carro na frente do imóvel, foi para a casa onde está morando e retornou em seguida, armado.

Ele atirou duas vezes na direção da ex-companheira, que foi empurrada pela ex-sogra e não foi atingida. Os disparos acertaram o portão da casa. Transtornado, Anderson quebrou móveis e prometeu a ex de morte. O casal conviveu há 16 anos, tem três filhos e está separado faz uma semana.

Em primeiro momento o autor do crime fugiu, mas foi encontrado minutos depois por policiais militares e preso em flagrante. Anderson foi indiciado pela tentativa de homicídio no âmbito da violência doméstica e dano causado no imóvel da vítima.