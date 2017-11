Enem 2017 Trânsito lento, correria e tensão antes do fechamento dos portões Hoje é dia das provas de matemática e ciências da natureza

O domingo foi de tensão e correria para candidatos que fazem a segunda parte do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2017) na Uniderp da Avenida Ceará, em Campo Grande. Não bastassem as provas de matemática e ciências da natureza previstas para hoje, os inscritos também tiveram que lidar com imprevistos como trânsito lento, demora de ônibus e a falta de documentos.

Hércules Maymone, de 18 anos, chegou a tempo, bem antes do fechamento dos portões que ocorreu ao meio-dia. Porém, ao entrar no local da prova se deu conta de que havia esquecido a carteira. Ele então telefonou para a mãe que conseguiu chegar a tempo, evitando que fosse eliminado.

A incerteza o deixou nervoso, mas ele foi acolhido por um grupo de orações que acalmava candidatos mais ansiosos. "Mesmo com o portão quase para fechar, preferi ficar e receber as orações depois de tudo, e fiquei bem mais calmo", disse.

Por sua vez, Morgana Navarro, de 19 anos, saiu de casa bem cedo, no Rita Vieira, mesmo indo de carro. Ela sabia que o trânsito poderia estar lento e se antecipou. "Estava mais tranquilo do que na semana passada".

Vinicius Landim, de 17 anos, levou quase uma hora para chegar à Uniderp. Ele saiu de casa por volta das 10h40, perto do Shopping Bosque dos Ipês, e imaginou que não chegaria a tempo, em razão do grande fluxo de veículo no caminho que escolho. Porém, chegou ao portão às 11h30, como planejado.