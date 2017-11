Ouro de Ofir Transferência de R$ 3 bilhões entre investigados legitimou golpe Declaração da transação falsa e exorbitante foi usada para tapear "investidores"

Com intuito de legitimar golpes financeiros, a organização criminosa desarticulada pela Polícia Federal e Receita Federal ontem, durante a Operação Ouro de Ofir, declarou falsamente o repasse de R$ 3.938.441.828,00. Por meio de uma Letra do Tesouro Nacional (LTN), Ricardo Machado Neves, um dos investigados, transferiu o valor exorbitante para Celso Éder Gonzaga de Araújo, diretor da empresa Company Consultoria Empresarial Eireli, localizada no Jardim São Francisco, em Campo Grande, e principal alvo da polícia. Ao todo, são mais de 25 mil vítimas em todo o País.

Segundo a PF, a transação foi declarada por Celso no imposto de renda e usada como lastro para convencer investidores de que eles seriam pagos. A ação consiste em "típica fraude para burlar tanto o fisco federal como as supostas vítimas que acreditam estarem investindo num negócio lícito e devidamente declarado, com respaldo das autoridades federais de fiscalização". O detalhe é que documentos de órgãos federais e agências reguladoras eram falsificados.

Ao longo das investigações, tanto o Banco Central do Brasil, como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), tiveram documentos forjados, com citação do nome de servidores públicos federais e, até mesmo, assinatura falsa, tudo organizado para mostrar as vítimas que os investimentos se tratavam de operação financeira lícita. "Por fim, e mais recente, o Banco do Brasil S/A detectou uma fraude em um documento supostamente assinado por um executivo da Secretaria Executiva" lê-se em relatório da PF.

ESQUEMA

Conforme noticiado, a organização buscava lucro a partir da falsa existência de uma suposta mina de ouro cujos valores estariam sendo repatriados para o Brasil e cedidos, vendidos ou até mesmo doados a terceiros mediante pagamento. Por mais questionável que pudesse parecer a história, foram inclusive detectados contratos de doação, mediante pagamento. Celso Eder, Sidnei dos Anjos Peró e Anderson Flores de Araújo foram presos em Campo Grande. Também estão envolvidos Ricardo e Jorge Menezes Carvalhal França.

Para demonstrar "legalidade", os investigados redigiam contratos com base em “Escritura Pública Declaratória de Averbação de Direito de Crédito e Recebíveis EB-Protocolo nº 30.774/201 Livro: 694 Folha: 078”, tentando dar um viés de legalidade a um negócio tipicamente fraudulento. Apesar dos autores alegarem que os valores extratosféricos “transferidos” a terceiros, em contrato, serem oriundos de uma mina de ouro, nada disso encontra-se registrado ou respaldado com documentação legal.