DOF Traficantes fogem e polícia apreende

quase quatro toneladas de maconha Veículos Hilux, Pajero e Tucson também foram apreendidos

Três veículos carregados com aproximadamente quatro toneladas de maconha foram apreendidos ontem à tarde por equipe do Departamento de Operações Especiais (DOF). Caso aconteceu em estrada vicinal na cidade de Itaquiraí.

De acordo com a polícia, equipe fazia ronda pela região quando condutor de veículo Hyundai Tucson percebeu a aproximação dos militares, abandonou o carro e fugiu a pé em meio a uma mata nas margens da estrada.

Cerca de dois quilômetros adiante, policiais se depararam com caminhonete Hilux, ocasião em que condutor fez manobra de retorno e fugiu em alta velocidade. Durante perseguição, suspeito destruiu cerca de arame em fazenda, caiu com veículo em buraco, abandonou a caminhonete e também fugiu a pé.

Terceiro automóvel, modelo Mitsubishi Pajero, foi encontrado por militares abandonado na margem da mesma estrada. Durante vistoria nos veículos, policiais encontraram vários tabletes de maconha, que totalizaram 3.980 quilos da droga.

Tucson, placas de Campo Grande, apresentava sinais de adulteração no número do motor. Já a Hilux, placas de Russas (CE) foi roubado em Recife (PE). Por fim, a Pajero, placas de Palmas (TO), havia registro de roubo na cidade de Imperatriz (MA).

Os três veículos e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia de Itaquiraí.