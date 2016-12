Matagal Traficantes abandonam quatro

motocicletas com 155 quilos de maconha Os 196 tabletes da droga estavam distribuídos em cinco fardos

Quatro motocicletas foram apreendidas com 155 quilos de maconha. De acordo com equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), caso aconteceu hoje de manhã em estrada vicinal próximo a MS-462, na cidade de Maracaju.

Militares fiscalizavam a região quando se depararam com as motos, placas do Paraguai, jogadas em meio a vegetação. Junto aos veículos foram encontrados 196 tabletes de maconha distribuídos em cinco fardos.

Caso foi registrado na Delegacia de Policia e será apurado por investigadores.