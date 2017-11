Felpuda

Namoro administrativo entre duas cabeças coroadas está ameaçado de acabar, com direito a biquinhos e pedido de “devolva o Neruda que você me tomou...’’. E, para evitar isso, “bombeiros” entraram em ação. É que uma das partes tentou ganhar os louros sobre recursos que virão para obras, quando, na realidade, foi a outra que se sentou, discutiu e conquistou a verba. O que se viu foi guerra de informações sobre quem “era o pai”. Mal, mal! Principalmente, para quem fala em parcerias de olho no hoje e no amanhã. Ester Figueiredo