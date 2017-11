Pego de surpresa Traficante sai de mata com droga, entra em carro com policiais e acaba preso Outro traficante que fazia serviço de batedor também foi preso

Traficante de 24 anos foi preso com 12 quilos de cocaína, após entrar em carro com policiais, na madrugada de hoje, na rodovia BR-262, em Miranda. Outro traficante, 53, que conduzia o veículo também foi preso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes deram ordem de parada ao veículo Celta com placas de Campo Grande. Condutor demonstrou muito nervosismo durante a abordagem e não soube informar o motivo da viagem.

Nada foi encontrado no veículo, então os policiais suspeitaram que o condutor poderia estar fazendo o trabalho de batedor, uma vez que estava recebendo várias ligações e mensagens de texto.

Policias então entraram no veículo do condutor e seguiram com ele até o km 596 da rodovia, quando o traficante viu o carro, saiu da mata carregando uma mochila e entrou no veículo, momento em que os policiais o abordaram.

Na mochila estavam alguns tabletes de cocaína e traficante informou que esperava o tio para seguir viagem até Campo Grande. O traficante que conduzia o veículo disse que pegou a droga no aeroporto de Corumbá, buscaria o sobrinho no caminho e entregaria a droga em um posto de combustível na Capital.

Dupla foi presa e encaminhada até a Delegacia de Polícia de Miranda.