Tráfico de drogas Traficante pula de veículo em movimento

e PRF apreende carga de maconha Traficante conseguiu fugir e não foi localizado pelos policiais

Policiais rodoviários federais apreenderam 595,78 quilos de maconha, ontem (21), durante fiscalização na rodovia BR-163, km 530, no município de Jaraguari. Traficante que conduzia o veículo com a droga pulou do carro em movimento e conseguiu fugir.

De acordo com a PRF, policiais deram ordem de parada ao condutor do Onix, com placas de Belo Horizonte (MG). Suspeito não obedeceu ordem de parada, pulou do carro em movimento e fugiu em direção a uma mata ao lado da rodovia.

Após realizar buscas no carro, foram encontrados celular e vários tabletes do entorpecente no banco traseiro. Ambos foram apreendidos e encaminhados até a Polícia Civil de Bandeirantes.