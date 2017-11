Farsa Traficante preso no Paraguai usava documento roubado de campo-grandense Farsa foi constatada pela vítima após ver seu nome como suposto preso

Traficante preso há 15 dias, no Paraguai, estava usando carteira de identidade roubada de um campo-grandense. A farsa foi constatada pela vítima, surpreendida com o seu nome nos noticiários, como suposto preso.

No último dia 9, a Polícia Nacional paraguaia anunciou ter prendido o campo-grandense Kevin Alexandre de Oliveira Shimabukuro, 19, e o paulista Marcelo Ferrucci dos Santos, 42. Ambos, que seriam ligados ao crime organizado, guardavam em Pedro Juan Caballero dois fuzis M4, um fuzil Ak-47, quatro pistolas Canik europeia, uma pistola Glock, uma PT Taurus, vários carregadores e 52 tabletes de maconha.

Com a divulgação, Kevin Alexandre de Oliveira Shimabukuro, filho de advogada e residente na Coophavila II, em Campo Grande, descobriu que seu nome estava sendo usado por um dos criminosos. No dia 29 de maio de 2015, então com 17 anos, ele foi assaltado na Avenida Ernesto Geisel com a Avenida Mato Grosso, na Capital, por dois indivíduos em uma motocicleta.

Os ladrões levaram seus documentos e celular. Na época, boletim de ocorrência de roubo foi registrado na 6ª DP. A falsidade ideológica pelo indivíduo preso no Paraguai está sendo informada às polícias Civil e Federal.