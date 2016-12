Identificado Traficante morto pela polícia

com tiro no peito tinha 18 anos Família que mora em Ponta Porã identificou jovem no começo da noite

1 DEZ 2016 Por VÂNYA SANTOS 08h:45

Fernando foi socorrido, mas não resistiu ao ferimento - Reprodução Facebook Saiba Mais Traficante é morto ao fugir da PM e tentar fazer família refém Foi identificado como Fernando Vieira Magalhães, de 18 anos, o traficante morto pela polícia ontem de manhã depois de fugir de abordagem com aproximadamente meia tonelada de maconha e tentar fazer família refém em fazenda. Ele foi identificado no começa da noite, pela família, que mora em Ponta Porã. De acordo com Maracaju Speed, equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) fazia fiscalização na MS-462, quando deu ordem de parada ao condutor de veículo Prisma, placas de Imbu (SP), que desobedeceu e fugiu. Durante a perseguição, veículo ocupado por dois homens passou a transitar pela BR-267 e então entrou em estrada que dá acesso a uma fazenda. Armada, a dupla desceu do carro e tentou abordar veículo onde estava gerente da propriedade rural, a esposa e o filho. Já os policiais interferiram na ação e um militar desferiu tiro no tórax de Fernando, enquanto comparsa conseguiu fugir. Traficante, que na ocasião não portava documentos, foi socorrido por equipe do DOF, Corpo de Bombeiros e levado para pronto socorro municipal, mas não resistiu. Polícia apreendeu cerca de 500 quilos de maconha que estava no interior do veículo e deu início as buscas para tentar localizar o traficante foragido, que continua foragido.

Leia Também