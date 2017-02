FLAGRANTE Traficante levava quase 100 quilos

de maconha em fundo falso de Golf Homem confessou que foi contratado em Minas Gerais para pegar droga

Mineiro, de 50 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na noite de ontem, no quilômetro 267 da BR-163, em Dourados. O homem levava quase 100 quilos de maconha em fundo falso no porta-malas de Golf.

Conforme Boletim de Ocorrência, o traficante dirigia o carro com placas de Minas Gerais e foi parado durante fiscalização de policiais rodoviários federais.

Durante questionamento sobre a viagem, demonstrou-se nervoso e cão farejador foi empenhado para verificar se havia algo ilícito no veículo. Compartimento falso foi encontrado no porta-malas e nele havia dezenas de tabletes de maconha que totalizaram 91 quilos.

Diante do flagrante, o homem acabou confessando que havia sido contratado em Governador Valadares (MG) para pegar o carregamento do entorpecente em Coronel Sapucaia. Pelo transporte, ele alegou que receberia R$ 3 mil. Com o preso, foram apreendidos, ainda, R$ 1,2 mil e telefones celulares que eram usados para comunicação com a pessoa que contratou o transporte.