MANDADO DE PRISÃO Traficante foragido da Justiça

troca tiros com policiais Criminoso conseguiu fugir, pulando muros de casas

Traficante, de 27 anos, trocou tiros com policiais militares, ontem (8), na casa onde se escondia, no Jardim Tremembé, em Coronel Sapucaia. O confronto aconteceu quando equipe tentava cumprir ordem de prisão contra o criminoso.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, policiais foram até o imóvel depois de receberem denúncia de que foragido da Justiça de Goiás estava no local.

O traficante foi encontrado sentado no sofá da sala e, ao se deparar com policiais, saiu correndo, atirando e fugiu saltando muros. Os disparos foram revidados e não se sabe se o foragido foi atingido

O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de assassinato por causa dos tiros contra a equipe de policiais.