ÁGUA CLARA Traficante foge e ateia fogo em maconha

após tentativa de abordagem da polícia Mais de 300 kg da droga foram queimadas; suspeito não foi encontrado

Traficante ainda não identificado ateou fogo em veículo carregado com maconha para fugir de abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada de hoje, na BR-262 em Água Clara. Mesmo com as chamas, a polícia conseguiu apreender 95 quilos de maconha.

Segundo informações da PRF, condutor de Gol com placas de Minas Gerais recebeu ordem de parada mas não respeitou e fugiu.

O veículo foi encontrado em chamas com parte da droga queimada. O suspeito conseguiu fugir a pé e não há informação se haviam outras pessoas no carro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no local para conter as chamas. De acordo com a PRF, a estimativa é que mais de 300 kg da droga tenham sido consumidos pelo fogo.