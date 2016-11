38 tabletes Traficante foge e abandona carro

de luxo com 41 quilos de cocaína Homem correu em direção a uma mata, na margem da rodovia

Traficante fugiu abandonando veículo de luxo com 41 quilos de cocaína. Apreensão aconteceu por volta das 14h30 de ontem, durante fiscalização na MS-462, na cidade de Maracaju.

Equipe da Polícia Rodoviária Militar fazia ronda pela região, quando viu momento em que condutor de veículo, modelo Captiva, fez manobra brusca, abandonou carro e fugiu a pé em direção a uma mata.

Automóvel, placas de Fortaleza (CE), não tinha registro de roubo, mas policiais encontraram 38 tabletes de cocaína escondidos em compartimento oculto do painel do carro. Caso foi registrado na delegacia do município.