Tiradentes Preso traficante que tentou subornar policiais com R$ 4 mil Ele disse aos PMs que ofereceu dinheiro porque não queria voltar à prisão

Traficante de 26 anos foi preso com drogas por volta das 16 h de ontem (17), na Rua Bela Cintra, no Bairro Tiradentes em Campo Grande. Ele ainda tentou subornar policiais durante o flagrante e chegou a oferecer R$ 4 mil para ser solto.

Consta em boletim de ocorrência que, depois de denúncia via 190, a Polícia Militar foi até o local e flagrou três pessoas comprando drogas próximo a um poste de iluminação onde havia traficante de boné vermelho.

O autor tentou jogar algo no chão com a aproximação dos militares. Com ele foi encontrado R$ 103 em dinheiro.

Durante o trajeto até a Delegacia Especializada Repressão ao Narcotráfico (Denar), o traficante tentou subornar os policiais oferecendo R$ 4 mil para ser solto. Ele disse que tinha acabado de sair da prisão e não queria voltar.