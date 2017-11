Receptação Traficante é preso com drogas e

R$ 10 mil em produtos furtados Objetos teriam sido trocados por droga com usuários

A Polícia Militar de Três Lagoas prendeu ontem Rodrigo Leandro Crescêncio da Silva, de 30 anos. O autor foi flagrado no momento que faria a entrega de drogas. Na casa dele foram apreendidos aproximadamente R$ 10 mil em produtos furtados. A suspeita é de que os bens tivessem sido usados por usuários como moeda de troca para o pagamento de entorpecentes.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, a equipe da Rondas Ostensivas e Táticas do Interior (Rotai) recebeu informação de que um homem faria a entrega de maconha no Jardim Atenas. Na Rua Projetada 02, os policiais avistaram Rodrigo e outro homem em atitudes suspeitas. Ao perceber a presença da viatura, o traficante tentou se desfazer da droga, mas foi flagrado. A outra pessoa seria usuária que estava acertando a compra de porções.

Diante da suspeita de que Rodrigo estaria envolvido com outros ilícitos, os PMs fizeram revista minuciosa e encontraram R$ 150 em diversas notas de pequeno valor, além do celular repleto de fotos com produtos, como televisores, joias e eletrônicos que estariam armazenados na casa dele. O homem, afirma a polícia, é conhecido pela prática de tráfico na região.

A Rotai foi então para a casa dele, na Vila Nova, onde apreederam droga, televisores, relógio, estetoscópio, perfume, notebook, carregadores, eletrônicos, eletrodomésticos, ferramentas e outros produtos. Parte de tais objetos estariam relacionados com furto recente ocorrido na cidade. Rodrigo foi autuado em flagrante por tráfico e resisêntica, já que tentou fugir durante abordagem. Agora, será investigado por receptação.