Homem de 30 anos foi baleado após tentar esfaquear um policial ontem (4), durante abordagem no Bairro Vila São Jorge, em Amambai. Com o homem estava um jovem de 25 anos que também foi preso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares tentaram abordar dois jovens que estavam em motocicleta YBR. Ao perceber a aproximação da equipe, o condutor da moto fugiu do local e começou uma perseguição.

Durante a fuga, o condutor perdeu controle da direção da motocicleta e caiu no chão. Ambos saíram correndo, um para cada lado. Um foi detido e o outro fugiu a pé. Alguns metros adiante, traficante que fugiu foi interceptado pelo policial que deu voz de prisão. Resistindo a prisão, homem tirou uma faca da cintura, de vinte centímetros de lâmina, e avançou no policial que disparou contra a perna do autor, que caiu no chão e foi imobilizado.

Traficante foi encaminhado até o hospital regional da cidade com fratura exposta na perna para receber atendimento médico. Com o comparsa foram encontradas algumas porções de maconha e acabou sendo encaminhado até a delegacia de Amambai, enquanto o outro segue internado sob escolta policial.