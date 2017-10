Suplementação Trad depende de aval de vereadores

para pagar R$ 60,3 mi em dívidas Prefeito encaminhou à Câmara um projeto de lei para suplementar verba

O prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei para conseguir suplementar R$ 60,3 milhões, sendo que metade será usado com as despesas do contrato da Solurb - empresa responsável pela coleta de lixo na cidade.

De acordo com o Diário Oficial do legislativo desta segunda-feira (30), o administrador da cidade pediu votação em regime de urgência.

Conforme a publicação, dos R$ 60.320.000,00, que podem ser suplementados, R$ 32 milhões vão para as despesas com a Solurb. A menor parte do bolo fica com os vereadores, R$ 1,3 milhões para atender serviços de terceiros pessoa jurídica.

De acordo com o prefeito, a suplementação do dinheiro, se aprovada pelo vereadores a verba deve garantir o pagamento de contratos e débitos da administração.

“É para a gente honrar as conta sem dar calote a ninguém, sem aumentar impostos, tributos e tarifas.Não tem impacto nenhum no orçamento. A intenção é remanejamento”, disse o prefeito.

A Santa Casa também está inclusa na lista da prefeitura. Do montante, R$ 26.710.00,00 serão usados para atender as emendas dos vereadores a instituições de saúde com despesas com investimentos, compra de medicamentos e material laboratorial, despesas com o contrato de limpeza, complementação do contrato da Santa Casa e prestadores e despesas com demanda judicial.

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, João Rocha (PSDB), disse que o projeto de lei deve ser incluído na pauta da sessão desta terça-feira (31). “Temos conversado com o secretário Pedrossian e tem um clima e ambiente favorável, bem possível que seja aprovada”, analisou.