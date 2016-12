SAQUE DO PIS Trabalhadores no Estado 'esquecem'

mais de R$ 4,8 milhões no banco MTE divulgou lista de 5.516 pessoas que podem sacar dinheiro

Mais de 5,5 mil trabalhadores no Estado correm o risco de perder R$ 4.854.080 em recursos do Programa de Integração Social (PIS). Esse montante está depositado na Caixa Econômica Federal (CEF) e ficará disponível para saque até 30 de dezembro.

O alerta sobre o "esquecimento" desse dinheiro foi feito pelo Ministério do Trabalho (MTE) à Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat). A iniciativa foi tomada como forma de tentar divulgar a possibilidade do saque e garantir que os recursos sejam distribuídos na economia local.

A lista de pessoas que ainda não buscou os R$ 880 que tem direito, com relação ao ano base 2014, tem 5.516 nomes.

"O saque pode ser feito em qualquer agência da Caixa (para o caso do PIS) ou do Banco do Brasil (no caso do Pasep)", informou nota da Funsat que está disponível no site da autarquia da Prefeitura da Capital.

Têm direito ao benefício os trabalhadores cadastrados no PIS há pelo menos cinco anos e que tenham recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos (R$ 1.488), e exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2014.

O empregador também precisa ter relacionado o empregado na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) entregue ao Ministério do Trabalho.

Para orientar os interessados em saber se há disponível esse recurso, pode ser feita consulta no site do Ministério do Trabalho, clicando no banner "Não sabe se sacou seu abono salarial ano-base 2014?".