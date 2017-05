MATO GROSSO DO SUL Trabalhadores dos Correios podem encerrar greve na segunda-feira Neste dia, nova assembleia será realizada para avaliar a contraproposta da empresa

Depois de deliberarem pela continuidade da greve, que já dura dez dias, os trabalhadores dos Correios de Mato Grosso do Sul podem encerrar o movimento na próxima segunda-feira, dia 08 de maio. Neste dia, nova assembleia será realizada para avaliar a contraproposta da empresa. O movimento visa reajuste salarial e a negociação de outros benefícios.

De acordo com a presidente do sindicato, Elaine Regina Oliveira, a proposta precisa ser bem avaliada pelos trabalhadores da capital e do interior que aderiram ao movimento e até lá a paralisação continua, assim como em todo país.

“Não estamos numa greve para obter um maior salário ou mais benefícios. Nossa luta é contra o plano de demissão de trabalhadores concursados, contra o desmonte da estrutura dos Correios com fechamento de agências, pelo respeito ao acordo coletivo vigente, entre outras reivindicações”, diz a dirigente sindical.

A greve dos Correios fechou 17 agências no interior do estado em cinco dias de paralisação. No entanto, conforme assessoria de imprensa dos Correios, a entrega das cartas não ficou comprometida, uma vez que a estimativa é de que apenas 18% dos carteiros tenha aderido ao movimento. (com assessoria)