Atendimento Funtrab Trabalhadores aproveitam feriado para procurar emprego Além de Campo Grande, a ação acontece em 31 municipios do Estado

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) realiza nesta quarta-feira (15), uma edição especial do ‘Dia do Trabalho, Emprego e Renda’, na rua 13 de maio, em frente a Casa do Trabalhador. Das 7h30 às 13h30, a população terá acesso a serviços como cadastro no banco de empregos, intermediação de vagas, micro-crédito e seguro-desemprego.

O atendimento já tinha sido agendado para o feriado de 15 de novembro e mesmo com o incêndio ocorrido na última sexta-feira (10 de novembro), a equipe montou uma estrutura para oferecer a prestação de serviços, presente em 31 municípios de Mato Grosso do Sul.

Walquiria dos Santos, 20 anos, veio do bairro Jardim Noroeste buscar um encaminhamento de trabalho. Ela conta que está desempregada há bastante tempo e ficou sabendo da ação pelos veículos de comunicação. "Quando fiquei sabendo que ia ter atendimento aproveitei para vir procurar, já que muitas pessoas preferem vir nos dias úteis. Na minha opinião foi uma ideia muito boa que tiveram de oferecer essa alternativa para quem está precisando dos serviços", opina a jovem que procura colocação como recepcionista.

Além das pessoas que buscavam emprego ou formalizar o pedido de seguro-desemprego, outras aproveitaram para ganhar um dinheiro a mais. Foi o caso do "Bigode do Salgado", que há mais de cinco anos comercializa salgados em frente ao prédio do Ministério do Trabalho. "Fiquei sabendo pelos funcionários que teria essa ação hoje e aproveitei para oferecer meu produto, já que hoje a maioria das lanchonetes está fechada", explica.

Segundo o diretor-presidente da Funtrab, Wilton Acosta, todas as providências estão sendo tomadas para que espaço seja recuperado e o atendimento volte a normalidade. "Enquanto isso, faremos ações semanais como essa, para que a população não seja prejudicada. Além de Campo Grande será disponibilizado o serviço em vários municipios do estado", destaca o titular da pasta.

SERVIÇO

O cidadão que se interessar pelos serviços deve comparecer a uma das 'Casas do Trabalhador', munido com os seguintes documentos: CPF, RG e Carteira de Trabalho. Para saber informações sobre intermediação de empregos também pode acessar o site da Fundação.

Na capital, a ação acontece das 7h30 às 13h30, na Rua 13 de Maio, 2773, Centro, em frente ao prédio da Funtrab