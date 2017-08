PANTANAL Trabalhador rural cai da carroceria de caminhão é atropelado e morre Corpo de Bombeiros foi acionado, mas homem já estava morto

Homem identificado como Ênio Basílio da Silva morreu depois de cair da carroceria e ser atropelado pelo caminhão em que estava na região do Pantanal em Corumbá. O acidente aconteceu na quinta-feira (3).

Conforme as informações do Coxim Agora, Basílio foi atingido pela roda traseira do veículo depois de se desequilibrar e cair da carroceria do caminhão.

O motorista acionou o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando o socorro chegou o homem já estava morto.

A área em que o acidente aconteceu é de difícil acesso e os veículos usados pelos socorristas atolaram diversas vezes durante o percurso.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.