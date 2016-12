Nova Alvorada do Sul Trabalhador é atropelado por

caminhão e morre na BR-163 Vítima trabalhava na empresa que faz duplicação da rodovia

Morreu na tarde deste sábado trabalhador de empresa que faz duplicação da BR-163, em Nova Alvorada do Sul. Sergio da Silva Lino foi atropelado por caminhão da empresa que trabalhava.

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, Sergio morava em Rio Brilhante e no momento do acidente fazia sinalização da pista para um caminhão que manobrava na rodovia.

Outro caminhão, da mesma empresa, acabou atropelando e matando Sergio. Equipes da CCR MS Via e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local.