PRAZO SE ENCERRANDO Termina nesta sexta-feira o processo

de pré-matrícula na Rede Estadual Alunos deverão efetivar a matrícula entre os dias 23 e 27 de janeiro

Iniciado no dia 7 de novembro, o período para a pré-matrícula para a Rede Estadual de Ensino termina nesta sexta-feira (6), sendo que, posteriormente, os alunos serão designados para as vagas distribuídas nas 365 escolas, no dia 20.

Pré-matrícula agora é feita via internet, na página da Matricula Digital, onde o candidato inscrito poderá verificar em qual escola estudará neste ano letivo.

Processo digital é uma forma rápida e segura de inscrição, válida para todas as escolas estaduais localizadas em áreas urbanas. O acesso pode ser feito a qualquer hora, de qualquer lugar, utilizando um computador, tablet ou smartphone e o candidato deverá se inscrever apenas uma vez.

Procedimento é simples e rápido, onde é preenchido nome do aluno, ano em que estuda, tamanho da camiseta do uniforme, se tem alguma deficiência ou restrição alimentar e escolhe as três escolas mais próximas de onde reside.

EFETIVAÇÃO

Depois da verificação para qual escola foi designado, os alunos deverão efetivar a matrícula entre os dias 23 e 27 de janeiro, com os documentos listados na ficha de inscrição. Para quem perder o prazo de pré-inscrição, haverá uma nova chance no mesmo período. A segunda designação sairá no dia 3 de fevereiro, com matrículas entre os dias 6 e 10.

PRÉ-INSCRIÇÃO

A pré-inscrição na Rede Estadual de Ensino é para estudantes concluintes do 9º ano em escola que não ofereça o ensino médio; estudantes de escola estadual que não ofereça a série subsequente; estudantes novos ou que desejam mudar de escola e ainda, estudantes desistentes.

O site para a pré-matrícula é www.matriculadigital.ms.gov.br. Dúvidas e outras informações podem ser obtidas na Central de Matrículas: 0800-6470028.