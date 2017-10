Meteorologia Terça-feira será de tempo

nublado e chuva, aponta previsão Tempo segue fechado em todo o estado

31 OUT 2017

A terça-feira será de tempo fechado e chuva em Campo Grande, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O dia amanheceu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

À tarde deve permanecer nublado e com chuva, até à noite, quando devem ocorrer pancadas em áreas isoladas. As temperaturas oscilam entre 19°C e 29°C. Em todo o Mato Grosso do Sul, o dia será de pancadas de chuva que, apesar de isoladas, devem ser fortes.