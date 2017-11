Tempo Terça-feira será de chuvas e trovoadas em Mato Grosso do Sul Para a Capital são previstas pancadas isoladas

Há previsão de chuva para esta terça-feira em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inment), o tempo será nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente nas regiões Norte e Centro-Oeste do Estado.

No Sul, o dia varia de nublado a parcialmente nublado com névoa. As temperaturas oscilam entre 17°C e 32°C. Já na Capital sul-mato-grossense, o dia começou nublado com chuva isolada. À tarde e à noite devem ser de tempo nublado com pancadas e trovoadas isoladas.