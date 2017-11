Tempo Terça-feira amanhece nublada e pode chover à tarde em todo o Estado Em Campo Grande, deve chover durante à tarde

Dia amanheceu nublado e com pancadas de chuva e trovoadas especialmente nas regiões norte e nordeste do Estado. Demais regiões, o dia permanece parcialmente nublado com pancadas de chuva a partir da tarde.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, dia amanheceu parcialmente nublado e pode chover forte no período da tarde. Temperatura mínima registra 22°C pela manhã e máxima pode chegar a 29°C à tarde.

Já no interior do Estado, os termômetros podem marcar mínima de 18°C em Dourados, Coxim e Amambai. Já em Corumbá mínima é de 22°C.