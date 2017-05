Tempo Terça-feira amanhece nublada e pode chover em algumas regiões do Estado Em Campo Grande pode chover a qualquer momento

Dia começa nublado e pode chover nas regiões norte e noroeste do Estado. Demais áreas permanecem nubladas, mas não chove. Temperatura mínima registrada é de 13°C, máxima de 29°C.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, o dia amanhece nublado com pancadas de chuvas pela manhã. Demais períodos permanecem nublados, com mínima registrada de 19°C.

No interior, os termômetros registram temperaturas amenas e mínima é de 13°C nas cidades de Dourados, Ponta Porã e Coxim. Já em Corumbá, temperatura fica mais elevada que as demais cidades e a máxima pode chegar a 20°C no período da manhã.