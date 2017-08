Meteorologia Terça-feira amanhece com tempo claro e calor predomina a tarde no MS Em Campo Grande temperatura máxima pode chegar a 30°C

Dia amanhece claro com névoa seca e termômetros registrando 15ºC, em média, em várias regiões de Mato Grosso do Sul. Entretanto, previsão indica calor com temperatura máxima de 31°C e baixa umidade do ar, com índice de 20% no período vespertino.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, céu permanece parcialmente nublado, passando a claro durante o dia. Mínima será de 17ºC e máxima pode chegar a 30ºC.

No interior, nas cidades de Dourados, Noval Alvorada do Sul e Tacuru, temperatura máxima não passa dos 32ºC.